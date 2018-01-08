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Neşeli sohbet 

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önceki akşam takımın Goldcity Otel'deki kampını ziyaret etti

Neşeli sohbet 

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önceki akşam takımın Goldcity Otel'deki kampını ziyaret etti

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:26
Neşeli sohbet 
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ANTRENMANI baştan sona izleyen turuncu yeşillilerin patronu, yeni Teknik Direktör Hikmet Karaman ile de bir süre sohbet etti. Başkan Çavuşoğlu ve teknik patron Karaman'ın neşeli sohbetleri objektiflere yansıdı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluGoldcity Otel
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