Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.033
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1172
EURO
4.5837
15 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Kasım Günlük Burç Yorumu
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
banner468

Neşe kaynağı Sackey

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Sackey, turuncu yeşilli takımın antrenmanlarında neşe kaynağı oluyor

Neşe kaynağı Sackey

Aytemiz Alanyaspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Sackey, turuncu yeşilli takımın antrenmanlarında neşe kaynağı oluyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 00:26
Neşe kaynağı Sackey
banner404

SEMPATİK tavrı ve yaptığı şakalarla takım arkadaşlarını gülmekten kırıp geçiren 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün yapılan antrenmanda ise takımın malzemecisini hedef aldı. Emre Nefiz ile birlikte malzemeciye yapmadıklarını bırakmayan Sackey, kendisini izleyenleri uzun süre güldürdü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SackeyIsaac SackeyAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bu işte hokus pokus yok'
'Bu işte hokus pokus yok'
Malatya'da sıkı hazırlık
Malatya'da sıkı hazırlık
Alanyaspor toplanıyor
Alanyaspor toplanıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim