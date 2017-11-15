Neşe kaynağı Sackey

SEMPATİK tavrı ve yaptığı şakalarla takım arkadaşlarını gülmekten kırıp geçiren 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün yapılan antrenmanda ise takımın malzemecisini hedef aldı. Emre Nefiz ile birlikte malzemeciye yapmadıklarını bırakmayan Sackey, kendisini izleyenleri uzun süre güldürdü.
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