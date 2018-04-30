Negredo'nun ardından Pepe'den de kötü haber!

SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş 'a bir şok daha... G.Saray derbi sinde sakatlanan Negredo 'nun sezonu kapattığı bildirildi. Negredo dev derbinin 35. dakikasında sakatlanmış, yerini Lens'e bırakmıştı. Pepe de 2 hafta forma giyemeyecek Galatasaray derbisinde sakatlanan diğer yıldız Pepe ise 2 hafta forma giyemeyecek

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