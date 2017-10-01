Negredo'dan büyük tepki! Tekme...

TRABZONSPOR ile oynanan derbi mücadeleye Cenk Tosun'un önünde ilk 11'de başlayan Alvaro Negredo 58'de oyundan alındı.
Bu duruma çok sinirlenen İspanyol golcü yedek kulübesindeki koltuğu tekmelerken elindeki su şişesini de yere fırlattı.
Bu olayın hemen ardından ise Lens'in golü geldi. Negredo bu sefer ayağa kalkarak takım arkadaşlarıyla birlikte sevindi.
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