Nefes kesen yarış Vettel'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu

Nefes kesen yarış Vettel'in!
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FORMULA 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire  bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden  gerçekleştirildi.
 
Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, mücadelenin bitmesine 5 tur kala  liderliği aldı ve sezondaki dördüncü, kariyerindeki 51. şampiyonluğunu yaşadı.
 
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci  tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.
 
Bu sonuçla puanını 171'e çıkaran Vettel, şampiyona liderliğini  sürdürdü. Alman sürücüyü, 163 puanla Hamilton ve 116 puanla Raikkonen takip etti.
 
Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 22 Temmuz'da yapılacak. 
 

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