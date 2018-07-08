Nefes kesen yarış Vettel'in!

FORMULA 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.



Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, mücadelenin bitmesine 5 tur kala liderliği aldı ve sezondaki dördüncü, kariyerindeki 51. şampiyonluğunu yaşadı.



Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.



Bu sonuçla puanını 171'e çıkaran Vettel, şampiyona liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 163 puanla Hamilton ve 116 puanla Raikkonen takip etti.



Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 22 Temmuz'da yapılacak.

