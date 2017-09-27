Necip Uysal, Leipzig maçından sonra rahatsızlandı, sahaya kustu

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde Leipzig’i 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Necip Uysal maç sonunda rahatsızlandı.
Vodafone Park’ta zaferle sonuçlanan mücadele sonrasında Beşiktaş’ın kaptanlarından Necip Uysal, kutlama esnasında kustu.
Bir anda kusmaya başlayan Necip’e sağlık ekibinin anında müdahale ederken teknik direktör Şenol Güneş de öğrencisinin yanına gelerek onunla ilgilenerek ve durumunu öğrendi.
Beşiktaşlı oyuncu maçın 70. dakikasında Medel’in yerine oyuna girmişti.
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