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'Ne yazık ki serbest kalmışlar'

Darp edilen Galatasaraylı taraftar, "Ben şikayetçi oldum ama ne yazık ki serbest kalmışlar” dedi

'Ne yazık ki serbest kalmışlar'

Darp edilen Galatasaraylı taraftar, "Ben şikayetçi oldum ama ne yazık ki serbest kalmışlar” dedi

17 Ekim 2017 Salı 19:09
'Ne yazık ki serbest kalmışlar'
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GEÇTİĞİMİZ cumartesi günü Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray’ın Konyaspor’a konuk olduğu karşılaşma öncesi forma alarak, bir AVM’de imza programı düzenleyen Martin Linnes’e imzalatan Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu, AVM çıkışında bir grup holigan tarafından darp edildi. Galatasaraylı Hakan Karaoğlu’na sözlü ve fiziki saldırıda bulunan şahıslar daha sonra elindeki formayı alarak, ateşe verdi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, büyük tepki topladı.
 
“Benim şikayetim oldu ama ne yazık ki serbest kalmışlar”
 
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) ulaştığı Hakan Karaoğlu, “Ben olayın Konyaspor taraftarına mal olmasını istemiyorum. Sonuçta bunu yapan 10-15 kişilik bir grup içinden 4-5 tane şahıs. Her şey 10 saniye içerisinde oldu. Benim şikayetim oldu ama ne yazık ki serbest kalmışlar. Yaptıkları cahillikti. Bunların başka amacı vardı. Şu an için de kimseyle bir görüşmem olmadı” ifadelerini kullandı. 
 
Hakan Karaoğlu Twitter hesabında “Ben emniyete şikayetçi oldum ama serbest kalmışlar onu öğrendim biraz önce” ifadelerini paylaştı.
 
“Sadece 4- 5 kişinin yaptığını Konyaspor’a genellemeyin”
 
Olaydan sonra Twitter hesabında bütün takımların taraftarlarından destek gördüğünü belirten Hakan Karaoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 12 bin kişiyi buldu. Hakan Karaoğlu, “Sadece 4-5 kişi yüzünden tüm ‘Konyaspor’ taraftarı ve camiasını tüm Konya şehrini genelleme yaparak eleştirmeyin rica ediyorum” şeklinde tweet attı.
 
“Amacım primse Allah belamı versin”
 
Hakan Karaoğlu bir twitter kullanıcısının “Daha ne kadar prim yapacaksın bu konuyla ilgili milli kahraman ilan edilmeyi falan mı bekliyorsun?” eleştirisine ise “Amacım primse Allah belamı versin. Keşke bu olay yaşanmasaydı da ben yine 60-70 takipçiye hitap etseydim. Ben böyle olsun istemezdim” ifadeleriyle cevap verdi
 

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yazık serbest kalmışlar 039
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