Ndiaye geri mi dönüyor? İşte o açıklama...

GALATASARAY'IN devre arasında Stoke City'e 16 milyon euro'ya sattığı Badou Ndiaye, hakkında çıkan transfer dedikodularını yanıtladı.

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme tehlikesini derinden yaşadan Stoke City'de zor günler geçiren ve takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin sezon sonunda yeniden Cim Bom'a dönmek istediği konuşuluyordu.



Senegalli orta saha oyuncusu, İngiliz basınına verdiği demeçte hakkında çıkan transfer iddialarına şu şekilde cevap verdi:



"Dedikodular hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an burada yapmam gereken bir iş var ve ona konsantre olmak istiyorum.



Henüz önümüzde 5 maç var. Bu kulüp, Premier Lig'de kalmak zorunda ve ben de tamamen buna odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla yalnızca çıkıp futbolumu oynayacağım."

