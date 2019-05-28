 'Bileği bükülemeyen adam' Alanyalı oldu

DAHA önce 3 kez Avrupa Şampiyonu ve 5 kez de Dünya Şampiyonu olan bilek güreşi milli sporcusu Ferit Altürk, Yeni Alanya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada artık Alanya'ya yerleştiğini ve artık burada yaşayacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 220 kiloluk Rus rakibini yenerek yeniden Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Ferit Osmanlı, elde ettiği başarıyla herkesi bir kez daha gururlandırdı. Osmanlı ayrıca, Guinness Rekorlar Kitabı'na tüm zamanların en iyi bilek güreşçisi olarak adını yazdıran ve dünyada efsane haline gelen Amerikalı bilek güreşçisi John Brzenk'i Las Vegas'ta yenmeyi başaran tek isim.

'SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'

Yeni hedefinin Romanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda birincilik olduğunu söyleyen Ferit Osmanlı, şampiyonaya Alanya'da hazırlanacağını söyledi. Alanya'yı çok sevdiğini söyleyen milli sporcu, buraya yerleştiğini ve hayatını Alanya'da sürdüreceğini de ifade etti. Osmanlı, "Denizi, güneşi ve havası ile cenneti andıran Alanya'ya zaten hayrandım. Artık burada yaşayacağım ve bir spor merkezi kuracağım. Bilek güreşi de bizim milli sporlarımızdan birisidir. Alanya'daki sporsever gençlere bilek güreşini aşılamak ve milli takıma sporcu göndermek istiyorum. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmalarını istiyorum. Bu yaz sonunda Romanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda da birincilik hedefliyorum. Şampiyonaya Alanya'da hazırlanacağım" dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 23:09