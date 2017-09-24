NBA yıldızından Trump’a ağır sözler: ‘Seni serseri!’

ABD Başkanı Donald Trump’ın NBA ligi takımlarından Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry’nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması spor camiasında tepkilere yol açtı

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Twitter’da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray’a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, “Şampiyon bir takım için Beyaz Saray’ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın mesajına, Curry’nin melektaşı ve rakibi Lebron James’ten ilginç bir yanıt geldi. James, Twitter’dan paylaştığı mesajında Trump’ı kastederek, “Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray’a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu.” diye yazdı.

Golden State Warriors yönetimi de Trump’ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray’a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington’a yapacakları ilk ziyarette, “eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını” aktardı.

Öte yandan Trump, cuma günü Alabama’da düzenlediği mitingde, ulusal futbol ligi NFL’de bazı oyuncularının siyahlara yönelik polis şiddetini protesto etmek için maçlar öncesinde ulusal marş çalınırken ayağa kalmayarak, diz üstüne çökerek veya yumruklarını havaya kaldırarak yaptıkları protestoları “bayrağa saygısızlık” olarak niteleyen ve bu oyuncuların takımlarından kovulmaları gerektiğini öne süren yorumlarını, Twitter üzerinden bir kez daha yineledi.

Trump, “Eğer bir sporcu NFL’de ve diğer liglerde oynayıp milyonlarca dolar para kazanıyorsa, büyük Amerikan Bayrağına (ve ülkesine) saygısızlık etmeye hakkı olmamalı. Bu kişiler milli marş okunurken ayağa kalkmalı. Yoksa, kovuldun defol! Yapacak başka şey bul.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu mesajına da spor camiasından çok sayıda tepki geldi.