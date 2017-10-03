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NBA All-Star'da yeni dönem

Amerika Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star formatı değişti

NBA All-Star'da yeni dönem

Amerika Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star formatı değişti

03 Ekim 2017 Salı 23:21
NBA All-Star'da yeni dönem
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NBA'DEN yapılan açıklamada, All-Star organizasyonunda yapılan Doğu Karması - Batı Karması müsabakasının formatının değiştiği duyuruldu.

NBA All-Star'da artık Doğu - Batı ayrımı olmayacak. İki takım için iki kaptan seçilecek ve kaptanlar oylarla belirlenmiş oyuncular havuzundan oyuncu seçecek. Uygulama, bu sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Basketbol Ligi
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