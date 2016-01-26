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'Nazar boncuğu olsun'

Ligin 17. haftasında Kepez Belediyespor'a konuk olan Alanya Belediyesi Kestelspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Teknik Direktör Mehmet Akdülger, mağlubiyeti "Nazar boncuğumuz olsun" diyerek yorumladı

'Nazar boncuğu olsun'

Ligin 17. haftasında Kepez Belediyespor'a konuk olan Alanya Belediyesi Kestelspor, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Teknik Direktör Mehmet Akdülger, mağlubiyeti "Nazar boncuğumuz olsun" diyerek yorumladı

26 Ocak 2016 Salı 00:13
'Nazar boncuğu olsun'
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ANTALYA Süper Amatör Küme 1. Grup'ta 40 puanla liderliğini sürdüren ve Play Off'lara gitmeyi haftalar önceden garantileyen Alanya Belediyesi Kestelspor, ligdeki en büyük rakiplerinden Kepez Belediyespor'a deplasmanda kaybetti. Bu sezon ilk kez bir maçta 3 puan kaybeden temsilcimiz, maçı kaybetmiş olsa da liderliğini sürdürdü. Antalya Hasan Doğan Stadı'nda oynanan ve Antalya Bölgesi hakemlerinden Burak Şener'in yönettiği mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan Kestelspor, rakibine ilk yarıda yediği 2 golle boyun eğdi. Maçın ikinci yarısında Ömer Behiç'in şık gölü ile umutlanan Kestel, kalan dakikalarda gol bulamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından konuşan Kestelspor Teknik Direktörü Mehmet Akdülger "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Unvanımızı korumayı isterdik ama bu kez olmadı. Bu mağlubiyeti nazar boncuğu olarak kabul ediyorum" dedi. 
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:17
Anahtar Kelimeler:
Kepez BeledıyesporKestelspor
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