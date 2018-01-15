'Nasri bizim oyuncumuz'

TEKNİK Direktör Hamza Hamzaoğlu, 4 Ocak'ta göreve başladığı yeni takımında, futbolcularının istediği taktiksel çalışmalara karşılık vermesi nedeniyle kampın çok iyi geçtiğine değindi. Ligin ilk devresinde potansiyelini sahaya yansıtamayan iyi bir takıma sahip olduğunu aktaran Hamzaoğlu, mevcut futbolcu kadrosuyla ilk yarıdaki performansın daha iyisini yapabileceklerine inandığını vurguladı. Nasri'ye yönelik bazı kulüplerin transfer teklifi olduğunu belirten Hamzaoğlu "Nasri'yi bazı kulüpler istiyor, yönetimle görüşüyor. Onun da değerlendirmesi olacak ama kaldığı zaman Nasri de bizim oyuncumuz. Hiç bir değerimizi kenara koymayacağız. Hepsi bizim için değerli oyuncular. Sahaya çıktıklarında bu takım için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar" diye konuştu.
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