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Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı

Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı

29 Nisan 2018 Pazar 22:04
Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü
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LİGDE haftaya lider Juventus'un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio  Franchi Stadı'nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
 
Fiorentina, Giovanni Simeone'nin 34, 62 ve 90 3. dakikalarda  kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
 
Bu sonuçla Fiorentina puanını 54'e çıkardı. Napoli ise 84 puanda  kaldı. Napoli, lider Juventus'un deplasmanda Inter'i 3-2 yenerek puanını 88'e  yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli  bir avantajı yitirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Napolişampiyon
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