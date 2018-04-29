Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü

LİGDE haftaya lider Juventus'un 1 puan gerisinde giren Napoli , Artemio Franchi Stadı'nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Fiorentina, Giovanni Simeone'nin 34, 62 ve 90 3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fiorentina puanını 54'e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus'un deplasmanda Inter'i 3-2 yenerek puanını 88'e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyon luk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.