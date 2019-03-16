Nainggolan’dan dikkat çeken Türkiye itirafı

INTER'İN yıldız futbolcusu Radja Nainggolan, Roma forması giydiği dönemlerde Sportif Direktör Monchi ile anlaşamadığını anlatırken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sık sık saha dışındaki disiplinsiz hareketleriyle gündeme gelen Nainggolan, geçtiğimiz yaz Roma'dan ayrılarak Inter'e transfer olmuştu.

Belçika basınından Eleven Sports'a açıklamalarda bulunan Nainggolan, sezon başında kadro dışı bırakıldığı günden bu yana değişimi anlatırken, "Saha dışındaki tutumlarıma yeteri kadar önem göstermiyordum. Ama şimdi yaşımın farkındayım ve daha fazla bu şekilde davranamayacağımı biliyorum. Kulüple birlikte detaylı bir plan hazırladık. Çünkü bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydım. Beslenme programı hazırlandı ve şu anda kulüp uyguladığım diyeti sık sık kontrol ediyor. Kilo verdim ve kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

"MONCHI BENİ TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İSTEDİ!"

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin kendisine adil davranmadığını savunan Nainggolan, "Bana karşı tutumu profesyonelce değildi. Elbette ben de hatalar yaptım ama bana kulübün beni istemediğini yüz yüze söylemiş olsaydı anlayışla karşılardım. Bunun yerine haberim olmadan beni birçok kulübe önerdi. Beni Türkiye'ye göndermek istedi. Benim için oldukça sinir bozucu bir durumdu. Eğer Roma'da kalmaya devam etseydim, muhtemelen her gün bir 'Dünya Savaşı' başlatırdım!"