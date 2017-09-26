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Naim Süleymanoğlu’ndan iyi haber

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber geldi. Karaciğer sirozu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nun şuurunun açıldığı öğrenildi

Naim Süleymanoğlu’ndan iyi haber

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu'ndan iyi haber geldi. Karaciğer sirozu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nun şuurunun açıldığı öğrenildi

26 Eylül 2017 Salı 11:13
Naim Süleymanoğlu’ndan iyi haber
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REKORLARIN adamı Naim Süleymanoğlu’nun dokturu, efsane ismin son durumu hakkında bilgi verdi. Karaciğer sirozu nedeniyle komaya giren ve yoğun bakımda tedavi edilen Naim Süleymanoğlu’nun şuurunun açıldığı belirtildi.

Naim Süleymanoğlu’nun tedavi olduğu hastanenin başhekimi Mehmet Emin Güneş, ‘Cep Herkülü’ lakaplı efsane sporcunun durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Milli haltercimiz bundan yaklaşık 15-20 gün önce de tekrar hastanemize yatmıştı. Takip ve tedavileri yapılmıştı. 2 gün önce bize kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle müracaat etti. Ancak bilinci kapalıydı. Karaciğere bağlı enzimleri yüksek seyrediyordu. Biz hastamızı yoğun bakıma aldık. Dün itibariyle yoğun bakımda kendisi. Şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz; güzel bir gelişme olarak, bu sabah kısmen konuşuyor, sohbet ediyor, sorularımıza cevap veriyor. Herhangi bir solunumsal ya da kardiyal destek almıyor. Kronik karaciğer yetmezliğine bağlı enzim yüksekliği devam ediyor. Hastanın yoğum bakımda, iyi de olsa tedavisine devam ediliyor. Dün şuuru kapalıydı, şu anda daha iyi. Spor Bakanımız geldi, o ana kadar şuuru kapalı olan Süleymanoğlu, bize ‘Hoş geldiniz’ dedi. Çok sevindik. Sonuçta bir karaciğer yetmezliğidir ancak bir transplantasyonla (organ nakli) tedavi edilebilir.”

O BİZİM EFSANEMİZ

Milli atlet Naim Süleymanoğlu ile Yunan Valerios Leonidis arasında 1996 Atlanta Olimpiyatları’ndaki kapışma nefesleri kesmişti. Üst üste dünya rekorlarının kırıldığı mücadele izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NAİM SÜLEYMANOĞLU
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