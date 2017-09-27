Naim Süleymanoğlu'nun durumu nasıl

KARACİĞER yetmezliği nedeniyle Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan milli sporcu Naim Süleymanoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Yoğun bakımda bulunan Süleymanoğlu'yla ilgili konuşan Hastane Yöneticisi Mehmet Güneş, "Makineye bağlı değil. Kısa cümlelerle gayet güzel konuşuyor. Uzun cümleleri kullanmakta doğal olarak bir zorlanma var. Düne göre daha iyi. Böbreklerin durumu normal. Organ nakli için mevcut durumun uygun olması gerekiyor. Gerekenler yapılıyor. Yoğun bakımı süreci devam ettiği için nakil için gün vermek çok zor. Yakın bir zamanda netleşecektir. Kendisi bugün 'Kendimi daha iyi hissediyorum' dedi' diye konuştu.