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Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!

Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu

Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!

Acil karaciğer nakli olması gereken halterin rekortmeni, Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu

05 Ekim 2017 Perşembe 23:33
Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!
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CEP Herkülü lakaplı eski halterci Naim Süleymanoğlu için gerekli donör bulundu. Süleymanoğlu’nun Ataşehir Memorial hastanesinde karaciğer transpantlasyonu için dün ameliyata girdiği ifade edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül’de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NAİM SÜLEYMANOĞLU
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