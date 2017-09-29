Naim Süleymanoğlu için yüzlerce kişi organ vermek için başvuruda bulundu

HABERTÜRK Spor’dan Murat Ağca’nın haberine göre; dünya halterinin ‘yaşayan efsanesi' naim Süleymanoğlu'nun sevenlerinin, olimpiyat ve dünya şampiyonu haltercinin sağlığına kavuşması için organlarını bile bağışlamayı göze aldığı ortaya çıktı.

Hafta başında durumu ağırlaştığı için karaciğer yetmezliği teşhisiyle Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi olduğunu duyan sevenleri, hastaneye başvurarak gerekirse organlarını bağışlamaya hazır olduklarını söylediler.

200 KİŞİ BAŞVURDU

Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Bakırköy'deki hastanedeki doktorlara ulaşan veya mesaj gönderen birçok kişinin Naim'in yaşaması için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını ilettiklerini söyledi. Süleymanoğlu, “Doktorumuz Aliye Soylu hanıma ve hastaneye ulaşan belki de 200'e yakın kişi, ağabeyim için organ verebileceklerini söylemişler. Hassasiyet gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da devreye girdi, ona da minettarız. İnşallah yakında uygun karaciğer bulunacak ve ağabeyimi kurtaracağız” diye konuştu. Naim'in durumu ile yakından ilgilenen Dr. Adnan Bağrıaçık da özellikle sosyal medya üzerinden kendisine de çok sayıda mesaj geldiğini ve birçok seveninin Naim'i kurtarmak için gerek kan, gerek organ bağışına hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

HASTANE DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan nakil için uygun dokuya sahip bir karaciğerin bulunmasını bekleyen naim Süleymanoğlu, önceki gece hastane değiştirdi. Yıldız sporcunun, organ naklinin gerçekleşeceği Ataşehir'deki Memorial Hastanesi'ne nakledildiği öğrenildi.

ALTERNATİF LİSTE YAPILDI

Muharrem Süleymanoğlu, bir yandan uygun donör beklenirken diğer yanda da bu sürenin uzaması ihtimaline karşı, organ bağışlamaya hazır akraba ve yakın dostlarının listesini yaptıklarını açıkladı. Kendisinin kilo sorunu nedeniyle organ bağışına uygun bulunmadığını ifade eden Süleymanoğlu, “Şu anda biri akrabamız olmak üzere durumu uygun olan 7-8 kişilik bir listemiz oluştu. Doku ve kan değerlerinin uyumu ile genel sağlık durumu çok önemli. Bekleme süresi uzarsa, bu listeden uygun bir kişiden karaciğer alınacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÖZEL DOKTORU İLGİLENİYOR

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Topaloğlu'nun karaciğer nakil uzmanlarıyla kurduğu irtibatın ardından Süleymanoğlu'nun tedavisi Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sürekli bilgilendiriliyor. milli halterci 2-3 gün toparlandıktan sonra organ nakli sürecinin başlayacağı öğrenildi.