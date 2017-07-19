Müthiş maç! Toplam 5 gol

İLK yarı orta saha mücadelesinde geçerken Beşiktaş, Cenk Tosun ve Tolgay Arslan'la tehlikeli pozisyonlar üretti. Siyah-Beyazlılar' en etkili pozisyona 41. dakikada girdi. Babel'in pasında topla ceza sahasında buluşan Cenk Tosun sert vurdu, kaleci topu kornere çeldi. 43. dakikada Schalke 04, Amine Harit'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topta Dusko Tosic, Harit'i kaçırdı ve genç futbolcu topu filelerle buluşturdu. 44. dakikada Tolgay'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden auta çıktı. İlk yarı 1-0 sona erdi.



Beşiktaş - Schalke 04 hazırlık maçının ikinci devresi başladı. İkinci devrede Tolga Zengin'in yerine Fabricio Ramirez oyunda. 58. dakikada Luke Hemmerich, Schalke'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Ceza sahasına girmeden topla buluşan Hemmerich, yerden sert ve düzgün bir vuruşla Fabri'yi mağlup etti.



61. dakikada Oğzuhan'ın güzel pasında haretlenen Cenk Tosun'un şutu direkten döndü. 62. dakikada Necip, Mustafa ve Atınç oyuna dahil oldu. Caner, Atiba, Adriano oyundan çıktı.



63. dakikada Tolgay'ın orta sahada kaptırdığı top sonucunda Konoplyanka topu filelere gönderdi ve skor 3-0 oldu.



68. dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambolde Cenk Tosun topla buluştu ve skoru 3-1'e getirdi.



İşte Beşiktaş ve Schalke 04'ün 11'i:



Beşiktaş: Tolga Zengin, Andreas Beck, Matej Mitrovic, Atiba, Tosic, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Adriano, Cenk

Yedekler: Fabri, Utku, Boyko, Fatih Aksoy, Necip, Aras, Milosevic, Pedro Franco, Mustafa Pektemek, Sedat Şahintürk



Schalke 04: Fahrmann, McKennie, Insua, Geis, Di Santo, Stambouli, Caligiuri, Coke, Harit, Wright, Nastasic.



Maçtan notlar



1 Temmuz'da sezonu açan ve 17 gün İstanbul'da çalışan siyah-beyazlılar, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Milan, Manchaster United, Juventus gibi takımların her yıl maç yapmaya gittiği Çin'i ilk kez ziyaret etti.



Dün geldiği Çin'de gerek Çinlilerin gerekse Çin'de yaşayan Türklerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Beşiktaş kafilesi, seyahatten genel olarak memnun ve tecrübe kazanmış olarak dönüyor. Başkan Fikret Orman'ın son derece önem verdiği Çin seyahatine bu yıl denemek ve tecrübe kazanmak için gelen Beşiktaş, pazar payını daha da artırmak için önümüzdeki yıllarda da uzak doğuya seyahat etmeyi sürdürecek.



BAŞKAN FİKRET ORMAN MAÇI, GUANGZHOU BAŞKONSOLOSU İLE BERABER İZLEDİ



Çin'e takımdan 2 gün önce gelip Shangai ve Guangzhou'da çeşitli temaslarda bulunan başkan Orman, yaptığı görüşmelerden oldukça memnun olduğunu belirtti. Başkan Orman, Schalke 04 mücadelesini Guangzhou Başkonsolosu Kurtuluş Aykan ve Dış İlişkilerden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile beraber seyretti. Mücadeleye olan ilgi ise Beşiktaş'ı memnun etti. Schalke 04 maçını 12 binden fazla biletli seyircinin izlediği açıklandı.



ADRIANO SOL, BABEL SAĞ ÖNDE OYNADI



17 günlük İstanbul çalışmasında sadece Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ile karşılaşan siyah-beyazlılar için Bundesliga ekibi Schalke 04 ile yapılan maç sezon öncesi durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.



Teknik direktör Şenol Güneş, Zhuhai Sports Center'da oynanan karşılaşmaya Tolga Zengin, Beck, Tosic, Mitrovic,Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Oğuzhan, Adriano ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.



Babel'i sağ önde oynatan tecrübeli hoca, sol öne geçen sezonun ilk maçlarında olduğu gibi Adriano'yu koyarken Oğuzhan Özyakup 10 numara pozisyonunda görev yaptı.