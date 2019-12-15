Mustafa Kaplan: Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi

GALATASARAY karşısında puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Mustafa Kaplan, “Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi” dedi.

“HERKESİN İSTEĞİ VARDI BU DA BİZE 1 PUANI GETİRDİ”

İstekli olmaları sayesinde buradan puanla ayrıldıklarını söyleyen Kaplan, “Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray’ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi” diye konuştu.