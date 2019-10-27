Mustafa Kaplan: Camiamızı, başkanımızı üzdüğümüz için üzgünüz
Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İçimizde bazı arkadaşlar var, onların artık günü geldi diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.
SÜPER Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.
“Zorunlu olmasa şuraya gelmek bile içimden gelmiyor” diyen Kaplan, şöyle devam etti:
“Maça iyi başladık, iyi pozisyonlar ürettik. İlk 15 dakika öne de geçebilirdik. Maçın geneline baktığımız zaman iyi oynayan, pozisyon üreten bir Gençlerbirliği var. Girdiği pozisyonları kaçıran bir takımımız var. Üzgünüm, konuşacak kelime bulamıyorum. Ben yine içeride oyuncularımı kutladım. Ama içimizde bazı arkadaşlar var, onların artık günü geldi diye düşünüyorum.”
Mustafa Kaplan, özellikle ikinci yarıda çok iyi performans ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Üretkenliğimiz de vardı ama bir türlü son vuruşlarda beceriksiz kaldık. Geçen hafta bunları gole çevirdik, bu hafta gole çeviremedik. Camiamızı, başkanımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Biz iyi bir takımız. Denizlispor maçını kaybetmememiz, kazanmamız gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.
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