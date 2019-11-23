Mustafa Kaplan: Bu kadar güzel bir taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüm
Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi başladıkları maçta olmayacak goller yediklerini söyledi.
SPOR 23.11.2019, 21:55
YENİDEN MKE Ankaragücü'nün başına geçen tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kadar güzel bir taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta olmayacak goller yedik. Aydın'ın sakatlanması, Faty'nin atılması dengemizi bozdu." diye konuştu.
Maça gelirken çok umutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, "Yine de iyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarıda 2 golü peş peşe yememiz bizi bozdu. Ante Kulusic'in olmaması savunma dengemizi bozdu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağız. Kaybettik, kazanan takımı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
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