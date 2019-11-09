Mustafa Cengiz: Real Madrid Falcao için bizi tebrik etti

GALATASARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gazişehir mücadelesi öncesi açıklamalar yaptı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Gazişehir maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REAL MADRİD FALCAO İÇİN BİZİ TEBRİK ETTİ

Gazişehir FK maçında galibiyet beklediklerini ifade eden Cengiz, "Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi. Falcao çok büyük bir karakter, buraya para için gelmedi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez hafta içinde bizi tebrik etti çünkü onlar da Falcao'yu transfer etmek istemişler." şeklinde konuştu. Cengiz ayrıca şartların ve koşulların oluşması halinde ocak ayında takımda değişiklik olabileceğini sözlerine ekledi.