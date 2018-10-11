Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Galaatsaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması
banner404

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın FFP kritrleri çerçevesinde yeniden inceleme kararının ardından İsviçre'ye gitmişti. Nyon'da UEFA yetkilileri ile bir araya gelen Mustafa Cengiz, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı. Galatasaray, UEFA'dan ceza alacak mı? Finansal Fair Play konusunda UEFA ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yeniden inceleme altına alınacağı açıklanmıştı. Bu karar sonrası UEFA ile görüşmek üzere İsviçre'ye giden Mustafa Cengiz, yaptığı görüşme sonunda şu açıklamayı yaptı: "Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacak"

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 15:58
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnterfresh, Türkiye'nin ihracatı artırma...
İnterfresh, Türkiye'nin ihracatı artırma...
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479