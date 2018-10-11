Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın FFP kritrleri çerçevesinde yeniden inceleme kararının ardından İsviçre'ye gitmişti. Nyon'da UEFA yetkilileri ile bir araya gelen Mustafa Cengiz, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı. Galatasaray, UEFA'dan ceza alacak mı? Finansal Fair Play konusunda UEFA ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yeniden inceleme altına alınacağı açıklanmıştı. Bu karar sonrası UEFA ile görüşmek üzere İsviçre'ye giden Mustafa Cengiz, yaptığı görüşme sonunda şu açıklamayı yaptı: "Türk futbolu ve Galatasaray için olumlu bir karar çıkacak"

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 15:58