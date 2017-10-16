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Mustafa Akçay açıklaması! Trabzonspor...

Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürürken, yeni teknik direktör arayışlarına başladı

Mustafa Akçay açıklaması! Trabzonspor...

Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırmak için görüşmelerini sürdürürken, yeni teknik direktör arayışlarına başladı

16 Ekim 2017 Pazartesi 19:56
Mustafa Akçay açıklaması! Trabzonspor...
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TRABZONSPOR pek çok teknik adamın ismi gündeme gelirken, bu isimlerden birinin de Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay olduğu iddia edildi.
 
İddialara göre Trabzonspor ile Mustafa Reşit Akçay masaya oturdu ve yeni dönem için görüşmelere başladı. Ancak bu iddiaya Konyaspor yönetiminden yalanlama geldi.
 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, “Mustafa Reşit Akçay görevinin başındadır. Trabzonspor ya da başka bir takımla görüşmesi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MUSTAFA AKÇAYTrabzonspor
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