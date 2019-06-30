Muslera yıkıldı! Yıldız golcü...

Copa America çeyrek final mücadelesinde Peru ile Uruguay karşılaştı

Muslera yıkıldı! Yıldız golcü...
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GALATASARAYLI Muslera'nın formasını giydiği Uruguay'ın 3 golünün de ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği maçta Peru, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
 
Bu sonucun ardından sahada adeta yıkım vardı.
 
Kaçırdığı penaltıyla mağlubiyete sebebiyet veren Luis Suarez ise adeta yıkıldı.
 

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