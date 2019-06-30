GALATASARAYLI Muslera'nın formasını giydiği Uruguay'ın 3 golünün de ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği maçta Peru, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Bu sonucun ardından sahada adeta yıkım vardı.
Kaçırdığı penaltıyla mağlubiyete sebebiyet veren Luis Suarez ise adeta yıkıldı.
Muslera yıkıldı! Yıldız golcü...
Copa America çeyrek final mücadelesinde Peru ile Uruguay karşılaştı
GALATASARAYLI Muslera'nın formasını giydiği Uruguay'ın 3 golünün de ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği maçta Peru, normal süresi 0-0 biten maçta rakibini penaltılar sonucu 5-4 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
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