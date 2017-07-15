Muslera'dan 15 Temmuz paylaşımı

GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera , resmi Instagram hesabı üzerinden 15 Temmuz mesajı paylaştı. 15 Temmuz gecesinden bir görsel paylaşan Muslera, "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü" mesajını yayınladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.