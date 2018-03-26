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Muslera coştu, şampiyonluk geldi

Galler’i Cavani’nin 49. dakikada attığı golle 1-0 yenen Uruguay, China Cup’ta şampiyon oldu

Muslera coştu, şampiyonluk geldi

Galler’i Cavani’nin 49. dakikada attığı golle 1-0 yenen Uruguay, China Cup’ta şampiyon oldu

26 Mart 2018 Pazartesi 20:19
Muslera coştu, şampiyonluk geldi
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ÇİN'DE düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Uruguay, final maçında Galler'i 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
 
Muslera'nın 90 dakika kaleyi koruduğu Uruguay'a galibiyeti getiren tek gol ise 49. dakikada Cavani'den geldi.
 
Uruguay, 2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Rusya, Mısır ve Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
 
Muslera maça damga vurdu
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Çek maçında olduğu gibi bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
 
Öte yandan Çin Kupası 3.lük maçında Çek Cumhuriyeti, ev sahibi Çin'i 4-1 mağlup etti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
CavaniGallerMuslera
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