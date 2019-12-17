'Muslera bize küfür etti'
Tuzlaspor'un futbolcusu Muhammed Akarslan, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı
SPOR 17.12.2019, 23:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında ev sahibi ekibin futbolcusu Muhammed Akarslan, çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Muhammed Akarslan'ın açıklamaları;
"Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Muslera maçtan sonra arkadaşımızın kafasına vuruyor ve ağzına alınmayacak şeyler söylüyor. Ben yakıştıramadım Muslera'ya"
"TEKNİK HEYETTEN BİRİ KAFA ATTI"
Muslera kulübeye hareket yapmaya başladı. Maç bitince koridora gelerek arkadaşımıza saldırmaya başladı. O arada arbede çıktı. Birisi kafa attı. İsmini bilmiyorum. Teknik heyetten birisi sanırım. Arkadaşımızın kafası yarıldı.
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