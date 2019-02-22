Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Ege temsilcisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. İlk karşılaşma 27 Şubat Çarşamba Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

Muratpaşa’nın çeyrek final rakibi belli oldu
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MURATPAŞA Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası Çeyrek Final rakibi belli oldu. Kupada 2'nci tur maçlarında C Grubu'nu 4 puanla lider tamamlayan Paşanın Melekleri, D Grubu 2'ncisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüyle karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk maç 27 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşmasında ise iki takım 16 Mart Cumartesi Celal Atik Spor Salonu'nda saat 16.00'de karşı karşıya gelecek. Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir'le Süper Lig'de oynadığı karşılaşmayı 26- 24 kazanmıştı.

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