Murat Şahin: "Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu aktardı. Şahin, ”Lig tablosunda yukarıya sıralara nasıl yükselebiliriz ve aşağından biraz daha nasıl uzaklaşabiliriz, bunun planlarını yaptık. Bursaspor’un da ligdeki durumu belli, onlar da mutlak puan ve puanlar almak için buraya geldiler. Maçtan önce Bursaspor’u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Tabii bu 3 haftalık arada iyi çalıştık ve sakat oyuncularımız vardı ve onlar da iyileşti bu süreç içerisinde. Oyun sonucunda haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki Bursaspor’un da yakalamış olduğu pozisyonlar var. Biz maçla ilgili analizlerimizi iyi yapmıştık, genelde rakibimiz uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışan bir takımdı. Bugün gol yemeden 1-0’lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Bundan sonra lig sıralamalarında biraz daha üstlere nasıl çıkabiliriz onun hesabını yapacağız. Haftaya deplasmanda 1 maçımız var. Şimdi bu maçı unutup önümüzdeki maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.