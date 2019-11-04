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Murat Şahin: Hakem bugün maçın önüne geçti

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle basının karşısına çıkan yardımcı antrenör Murat Şahin, hakem Halis Özkahya'ya eleştiride bulunurken mücadele sonunda yaşananları yorumladı.

SPOR 03.11.2019, 20:54
Murat Şahin: Hakem bugün maçın önüne geçti
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SÜPER Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un yardımcı antrenörü Murat Şahin, hakem Halis Özkahya’nın yönetimi nedeniyle maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü.

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın 85. dakikada kırmızı kartla atılması nedeniyle, karşılaşma sonunda basın toplantısına Murat Şahin katıldı.

Murat Şahin yaptığı açıklamada, yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini belirterek, “Futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Müsabaka ile ilgili görüşlerini aktaran Şahin, “İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken, beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz” diye konuştu.

Murat Şahin, Sergen Yalçın’ın atılması ile ilgili soruya, “Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti” cevabını verdi.

MAÇIN ARDINDAN ARBEDE

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıktı.

Alınan bilgiye göre, karşılaşma sırasında ev sahibi takımdan Veysel Sarı ile konuk ekipten Adis Jahovic arasında oluşan gerginlik, soyunma odasına taşındı.

Konuk takım soyunma odasına giden Veysel ile Jahovic arasındaki tartışma, küfürleşme ve arbedeye dönüştü. Diğer futbolcular ile teknik ekiplerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

#Kasımpaşa #Malatyaspor #Murat #şahin #Halis #Özkahya
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