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Munir, Fas formasını giymek istiyor

Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fas Milli Takımı'nın formasını giyebilmek için girişim başlattı

Munir, Fas formasını giymek istiyor

Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fas Milli Takımı'nın formasını giyebilmek için girişim başlattı

15 Kasım 2017 Çarşamba 21:02
Munir, Fas formasını giymek istiyor
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İSPANYA ve Fas basınında yer alan haberlerde, geçmişte İspanya Milli  Takımı'nın formasını giymiş olmasına rağmen 2018 Dünya Kupası'na katılacak Fas  Milli Takımı'nda oynamak isteyen Munir'in yazdığı mektubu alan Fas Futbol  Federasyonunun FIFA'ya başvurduğu bildirildi.
 
22 yaşındaki futbolcunun Fas milli formasını giyebilmesi için izin  isteyen Fas Futbol Federasyonunun, gerekirse konuyu Uluslararası Spor Tahkim  Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği iddia edildi.
 
Munir, 2014 eylül ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde  İspanya'nın Makedonya'ya karşı oynadığı resmi maçın son 13 dakikasında forma  giymişti. FIFA kuralları gereği bir futbolcunun birden fazla milli takımda forma  giymesine izin verilmiyor.
 
Bu arada verilen haberlerde, Fas Futbol Federasyonunun Munir'e izin  verileceğine ilişkin umutlu oldukları ancak İspanya'nın olası bir itirazının bunu  engelleyebileceği yorumları yapıldı. İspanya'nın Munir ile benzer durumda olan  Sırp asıllı Bojan Krkic ve İtalyan asıllı Borja Valero'nun geçmiş yıllarda diğer  ülkelerin milli takımlarında forma giymelerine izin vermediği hatırlatıldı.
 
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile sözleşmesi  olan forvet oyuncusu Munir, bu sezon Deportivo Alaves'te kiralık olarak oynuyor.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
Munir El HaddadiMunirFas
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