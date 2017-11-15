Munir, Fas formasını giymek istiyor

İSPANYA ve Fas basınında yer alan haberlerde, geçmişte İspanya Milli Takımı'nın formasını giymiş olmasına rağmen 2018 Dünya Kupası'na katılacak Fas Milli Takımı'nda oynamak isteyen Munir'in yazdığı mektubu alan Fas Futbol Federasyonunun FIFA'ya başvurduğu bildirildi.



22 yaşındaki futbolcunun Fas milli formasını giyebilmesi için izin isteyen Fas Futbol Federasyonunun, gerekirse konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği iddia edildi.



Munir, 2014 eylül ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İspanya'nın Makedonya'ya karşı oynadığı resmi maçın son 13 dakikasında forma giymişti. FIFA kuralları gereği bir futbolcunun birden fazla milli takımda forma giymesine izin verilmiyor.



Bu arada verilen haberlerde, Fas Futbol Federasyonunun Munir'e izin verileceğine ilişkin umutlu oldukları ancak İspanya'nın olası bir itirazının bunu engelleyebileceği yorumları yapıldı. İspanya'nın Munir ile benzer durumda olan Sırp asıllı Bojan Krkic ve İtalyan asıllı Borja Valero'nun geçmiş yıllarda diğer ülkelerin milli takımlarında forma giymelerine izin vermediği hatırlatıldı.



İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile sözleşmesi olan forvet oyuncusu Munir, bu sezon Deportivo Alaves'te kiralık olarak oynuyor.



