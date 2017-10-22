Muhteşem başlangıç

AÇILIŞ töreninin ardından başlayan müsabakalarda, geçen yılın Genç Erkekler Dünya Şampiyonu olan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve katıldığı tüm organizasyonlarda favori gösterilen Azeri Bakhtiyar Gazibayov'u mağlup ederek çok önemli bir başarıya imza attı.
Bu sonuçla bir üst tura yükselen Tuğrulhan Erdemir, altın madalya hedefinde en önemli rakiplerinden birini saf dışı bıraktı.
Organizasyon, 27 Ekim'de oynanacak final maçları ile tamamlanacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.