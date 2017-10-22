Muhteşem başlangıç

AÇILIŞ töreninin ardından başlayan müsabakalarda, geçen yılın Genç Erkekler Dünya Şampiyonu olan milli boksör Tuğrulhan Erdemir, gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve katıldığı tüm organizasyonlarda favori gösterilen Azeri Bakhtiyar Gazibayov'u mağlup ederek çok önemli bir başarıya imza attı.



Bu sonuçla bir üst tura yükselen Tuğrulhan Erdemir, altın madalya hedefinde en önemli rakiplerinden birini saf dışı bıraktı.



Organizasyon, 27 Ekim'de oynanacak final maçları ile tamamlanacak.

