Muhteşem başlangıç

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, temsilcimiz 3-1 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Bu sezonki hedeflerinin şampiyon olmak olduğunu söyleyen Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı. Erken, "Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bölgemizi voleybolda temsil eden tek takım. Bu takıma sahip çıkmamız ve desteklememiz gerekiyor. Ev sahipliği yaptığımız ligin ilk maçında salona gelerek destek olan tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak" dedi.

Atatürk Spor Salonu'na gelerek takımı yalnız bırakmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de maç sonrası oyuncuları tek tek kutladı.