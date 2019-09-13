Muhasebeciler Alanyaspor'a başarı diledi

SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor. Dev maç öncesi turuncu yeşillilere destek ziyaretinde bulunan Alanya Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, takıma kritik maçta başarılar diledi. Teknik heyet ve oyunculara baklava ve muz ikram eden grup üyeleri, futbolcularla da fotoğraf çektirdi. Grup adına bir açıklama yapan temsilci Tevfik Atar, "Şehrimizin gururu ve markası Aytemiz Alanyaspor'umuza, Fenerbahçe maçı öncesinde moral ve destek ziyaretinde bulunduk. Bir şehrin en büyük reklam aracı futboldur. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı Alanyaspor'umuza sahip çıkmaya, desteklemeye, kombine almaya ve Alanyaspor Store mağazasından alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Bu önemli maç öncesinde de futbol takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz" dedi.