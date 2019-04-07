ŞAMPİYONADA mücadele eden Alanya Belediyespor U17 Futbol Takımı, şampiyonanın ikinci gününde de sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk gün Oğuzhanspor'u 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, ikinci gün ise Manisa'yı 2-1 yenerek 2. kademe maçlarına katılmanın kapılarını araladı.
Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, temsilcimizi tebrik ederek şampiyona maçlarında başarı diledi.
Muğla'da Alanya fırtınası
Türkiye Şampiyonası'nın Muğla'da yapılan 1. Kademe maçlarında Alanya fırtınası esiyor
ŞAMPİYONADA mücadele eden Alanya Belediyespor U17 Futbol Takımı, şampiyonanın ikinci gününde de sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk gün Oğuzhanspor'u 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, ikinci gün ise Manisa'yı 2-1 yenerek 2. kademe maçlarına katılmanın kapılarını araladı.
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