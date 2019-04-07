Muğla'da Alanya fırtınası

Türkiye Şampiyonası'nın Muğla'da yapılan 1. Kademe maçlarında Alanya fırtınası esiyor

Muğla'da Alanya fırtınası
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ŞAMPİYONADA mücadele eden Alanya Belediyespor U17 Futbol Takımı, şampiyonanın ikinci gününde de sahadan galibiyetle ayrıldı. İlk gün Oğuzhanspor'u 3-1 yenen kırmızı beyazlılar, ikinci gün ise Manisa'yı 2-1 yenerek 2. kademe maçlarına katılmanın kapılarını araladı. 
Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, temsilcimizi tebrik ederek şampiyona maçlarında başarı diledi.
 

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