Muay Thai'nin yıldızları

TÜRKİYE Muaythai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler ve Gençler Bay - Bayanlar Muaythai Türkiye Şampiyonası, 18-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapıldı. 61 ilden 1302 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya, Antalya'dan katılan sporcular damga vurdu. Antrenör Yasin Urlu yönetiminde şampiyonaya katılan sporcular, 5 altın, 8 gümüş, 6 bronz olmak üzere 19 madalya kazandı. Şampiyonada Antalya, en fazla madalya kazanan il sıralamasında birinci oldu. Şampiyonada 48 kilo gençlerde Ayşin Özkılıç, 36 kilo gençlerde Sebahat Sude Durmaz, 81 kilo gençlerde Şahan Elmas, 75 kilo üstü gençlerde Dilara Karabağ ve 67 kilo büyük erkeklerde Ahmet Ertekin altın madalyanın sahibi oldu. Madalya kazanarak milli takıma seçilen sporcular, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Antrenör Yasin Urlu, şampiyonada elde edilen başarıdan dolayı sporcularıyla gurur duyduğunu belirtti. Sporcularının uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını anlatan Urlu, başarı diledi.