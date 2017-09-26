Muay Thai heyecanı

TÜRKİYE Muay Thai ve Kick Boks Federasyonu Teknik Direktörü Nusret Öncü'nün sunumunu yapacağı ve sürpriz isimlerle birlikte yorumlayacağı bu özel gala ücretsiz olacak. Tüm sporseverleri 1 Ekim'de yapılacak olan bu boks şölenine davet eden Mehmet Arzık "Alanya halkı muhteşem bir gece yaşayacak" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.