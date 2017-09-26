Muay Thai heyecanı

TÜRKİYE Muay Thai ve Kick Boks Federasyonu Teknik Direktörü Nusret Öncü'nün sunumunu yapacağı ve sürpriz isimlerle birlikte yorumlayacağı bu özel gala ücretsiz olacak. Tüm sporseverleri 1 Ekim'de yapılacak olan bu boks şölenine davet eden Mehmet Arzık "Alanya halkı muhteşem bir gece yaşayacak" dedi.