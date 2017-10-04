Mourinho'nun adı caddeye verildi

MANCHESTER United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, futboldaki başarıları nedeniyle Mourinho'nun adının, doğduğu kent Setubal'daki Rua da Saude Caddesi'ne verildiği belirtildi.
Setubal'a giderek adına düzenlenen törene katılan ve plaketle onurlandırılan Portekizli teknik adam, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Setubal'a her geldiğimde kendimi buluyorum. Burayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
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