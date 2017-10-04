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Mourinho'nun adı caddeye verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi

Mourinho'nun adı caddeye verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:06
Mourinho'nun adı caddeye verildi
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MANCHESTER United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada,  futboldaki başarıları nedeniyle Mourinho'nun  adının, doğduğu kent Setubal'daki  Rua da Saude Caddesi'ne verildiği belirtildi.
 
Setubal'a giderek adına düzenlenen törene katılan ve plaketle  onurlandırılan Portekizli teknik adam, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Herkese çok  teşekkür ederim. Setubal'a her geldiğimde kendimi buluyorum. Burayı çok  seviyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
MourinhoManchester United
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