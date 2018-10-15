Mourinho Alanyasporlu yıldızı istiyor 

BU sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performans ile dikkat çeken genç stoper Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Teamtalk'ta yer alan haberde, daha önce de adı birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral için Manchester United'ın yakın takipte olduğu ve İngiliz devinin transfer için hamle yapabileceği iddia edildi. Savunma konusunda sorunlar yaşayan Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, hem kadrosuna derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak adına Merih Demiral'la ilgileniyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ın satın alma opsiyonu Aytemiz Alanyaspor'da bulunuyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla 5 maça çıkan Merih Demiral 1 gol kaydetti.