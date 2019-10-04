Motospor Kulübü'nden jest

ANTALYA'DA devam etmekte olan Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor Kulübü adına eldiven giyen sporculardan Gamze Temel, spor otoriteleri tarafından Dünya Şampiyonluğu beklenen bir isim olarak dikkat çekiyor. Gerek ulusal, gerekse uluslararası bir çok organizasyondan madalya ile dönen sporcular Alanya'nın göğsünü kabartmaya devam ederken, bu başarıya kayıtsız kalmayan Alanya Motospor Kulübü, hem başarılarıyla hak ettiği gündemi oluşturmak, hem de sporcuları teşvik etmek amacı ile madalya töreni sonrasında sporcuları Manavgat'ta karşılayarak Alanya'ya kadar motokortej eşliğinde getirme kararı aldılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun, "Ülkemizi temsil eden sporcularımızın gayretlerini ve emeklerini takdir ettiğimizi göstermek ve başarıya daha da teşvik etmek amacıyla, hem kulüp üyelerimizin ve hem de Alanya'daki motorsiklet ve sporseverlerin katılımı ile böyle bir organizasyona imza attık. 6 Ekim Pazar günü Alanya'mıza bir Dünya Şampiyonu getirmeyi ümit ediyoruz. Yüreğimiz Antalya'da atıyor. Gözümüz şu anda bile dereceyi garantilemiş sporcularımızda" dedi.