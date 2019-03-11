'Moralini bozma Karaoğlan'

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta sahasında konuk ettiği Erzurumpor’u 2-1 mağlup etti. Aldığı 3 puanla düşme hattından uzaklaşmayı başaran Aytemiz Alanyaspor’da Erzurumspor maçına Senegalli golcü Papiss Cisse damga vurdu. İlk yarıda attığı bir gol VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilen Cisse, 45+1. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Soyunma odasına oldukça moralli giden Cisse için ikinci yarı tam bir kabus gibi geçti. Takımının kazandığı penaltıda topun başına geçen Cisse, Erzurumspor kalecisi Sehic’i geçemedi. Kaçırdığı penaltı nedeniyle morali bozulan Cisse, Alanyaspor’un kazandığı ikinci penaltıyı savunma oyuncusu Welinton’a bıraktı. Topu ağlara gönderen Welinton, takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

BU KEZ AUTA GÖNDERDİ

Konuk ekip Erzurumspor 77. dakikada penaltı vuruşundan bulduğu golle farkı bire indirirken, karşılaşmanın uzatma dakikaları oldukça heyecanlı geçti. Erzurumspor beraberlik için yüklenirken, Aytemiz Alanyaspor ise farkı açıp rahatlamak için hızlı hücumlarla rakibini yokladı. Bu hızlı hücumların birinde Aytemiz Alanyaspor, bir kez daha penaltı kazandı. İlk penaltı vuruşunu kaçıran Cisse, moralini düzeltmek için bir kez daha topun başına geçti. Ancak oldukça kötü bir vuruş yapan Cisse topu auta gönderdi. İki kez geldiği penaltı noktasında da ağları havalandıramayan Cisse, adeta yıkıldı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte doğrudan soyunma odasına yönelen Senegalli futbolcuya taraftarlar tezahürat yaparak destek verdi.

