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Monaco maçında Türk futbolcuya bayıldı: Onu milli takımda istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, milli formayı giymek için FIFA kararını bekleyen Tolgay için Beşiktaş'la görüştü, "Onu milli takımda görmek istiyorum." dedi

Monaco maçında Türk futbolcuya bayıldı: Onu milli takımda istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, milli formayı giymek için FIFA kararını bekleyen Tolgay için Beşiktaş'la görüştü, "Onu milli takımda görmek istiyorum." dedi

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:17
Monaco maçında Türk futbolcuya bayıldı: Onu milli takımda istiyorum
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BEŞİKTAŞ'IN Gençlerbirliği'ne mağlup olduğu karşılaşmadaki kötü futbolu nedeniyle  Şenol Güneş, dün Oğuzhan'ı yedek kulübesine çekerken, Tolgay ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmayı izlemek için  Monaco'ya gelen A Milli Takım Teknik Direktörü  Lucescu, milli formayı giymek için FIFA'nın kararını bekleyen Tolgay için  Beşiktaş İkinci Başkanı  Ahmet Nur Çebi ile görüştü.
"TOLGAY'I MİLLİ TAKIMDA İSTİYORUM"

Görüşmede Rumen teknik adamın, "Tolgay çok kıymetli bir oyuncu, onu milli takımda görmek istiyorum. FIFA'daki dosyası için federasyon ve  Beşiktaş birlikte hareket etmeli ve bu sorun bir an önce çözülmeli" dediği öğrenildi.

Tolgay Arslan, daha önce  Almanya U21 milli takımında forma giydiği için UEFA tarafından  Türkiye Milli Takımı'nda forma giyemeyeceği açıklanmış, Tolgay bu kararı FIFA'ya taşıyıp itiraz etmişti.

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