Monaco Falcao'nun yerine Augustin'i aldı

YAPILAN açıklamada genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

İkinci Başkan Oleg Petrov da genç futbolcunun takıma fayda sağlayacağını belirterek, "Ben Yedder ve Slimani'nin ardından çok önemli bir takviye yaptık. Takıma katkı sağlayacağından eminiz. Onu burada görmekten çok mutluyuz" dedi.