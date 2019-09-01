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Monaco Falcao'nun yerine Augustin'i aldı

Radamel Falcao'yu Galatasaray'a satan Monaco, yıldız futbolcunun yerine bir transfer daha yaptı. Daha önce Ben Yedder ve Slimani'yi kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Jean-Kevin Augustin'i renklerine bağladı.

SPOR 01.09.2019, 18:38 Toygar Dim
Monaco Falcao'nun yerine Augustin'i aldı
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YAPILAN açıklamada genç futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

İkinci Başkan Oleg Petrov da genç futbolcunun takıma fayda sağlayacağını belirterek, "Ben Yedder ve Slimani'nin ardından çok önemli bir takviye yaptık. Takıma katkı sağlayacağından eminiz. Onu burada görmekten çok mutluyuz" dedi.

#oleg #Petrov #ben #yedder #Slimani
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