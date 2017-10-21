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Monaco evinde rahat kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Monaco, ligde Caen'i 2-0 mağlup etti

Monaco evinde rahat kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa temsilcisi Monaco, ligde Caen'i 2-0 mağlup etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:40
Monaco evinde rahat kazandı
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FRANSA 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco,  konuk ettiği Caen'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin  10. haftasında Caen'i II. Louis Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan Monaco, 21. dakikada Keita Balde Diao'nun  ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

 İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve 59. dakikada yıldız oyuncusu  Radamel Falcao'yla penaltıdan bir gol daha bulan Monaco, müsabakadan 2-0 galip  ayrıldı.

Ligde evinde çıktığı son 15 karşılaşmanın 14'ünü kazanan ve yenilgi  yüzü görmeyen Monaco, puanını 22'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.

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