Monaco'dan Falcao için resmi açıklama! G.Saray çok kızacak

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

TRANSFER İÇİN SERT SÖZLER: SAYGISIZLIĞI KABUL EDEMEM

Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.

G.SARAY'IN BONSERVİS ÇIKMAZI

Finansal Fair Play'de eksi 2,5 milyon euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.