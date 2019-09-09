Moldova'da gergin anlar, Şenol Güneş çok sinirlendi!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova ile karşılaşacak. Mücadele için milliler ülkeye giderken Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekletilme süresine tepki gösterdi.
SPOR 09.09.2019, 15:56
TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, Moldova karşılaşması için başkent Kişinev'e gitti. Türk vatandaşlar kafileyi çiçeklerle karşıladı. Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu Türkiye lehine tezahüratlar yaptı. Takım kafilesi havalimanından erken çıktı ancak otobüs dışarıda bir süre bekletildi.
ŞENOL GÜNEŞ SİNİRLENDİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, otobüsün bekleme süresi artınca tepki gösterdi. Fanatik'in haberine göre;Güneş'in tepkisinin ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı güvenlik amiri ve diğer isimler devreye girince kriz çıkmadan otobüs hareket etti Havalimanındaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
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