Modeste, Çin'e transfer oldu

İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı

Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.